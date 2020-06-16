РИАМО - 16 июн. В столице двое мужчин ногами избили москвича и похитили у него телефон, злоумышленники задержаны по горячим следам, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Материальный ущерб составил 1,5 тысячи рублей.

«В полицию из медучреждения поступила телефонограмма о самостоятельном обращении к ним гражданина 1960 года рождения, неработающего, <…> с резаной раной правой руки», — сказал собеседник агентства.

Полиция задержала двух подозреваемых 1991 года рождения и 1971 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».