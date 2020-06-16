РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В Люберцах продолжаются масштабные мероприятия по устранению ям во дворах, на данный момент устранили 3 038 ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Динамика устранения ям во дворах и внутриквартальных проездах у нас хорошая. На сегодняшний день с начала ремонтного сезона устранено уже 3 038 ям», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Всего во дворах Люберец оцифровано 5 727 ям. В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтового покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей в Центр управления регионом, на портал «Добродел» и в социальные сети.

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий предусматривает ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации.

Работы по ямочному ремонту планируется завершить до 1 августа 2020 года.