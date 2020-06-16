РИАМО - 16 июн. Сотрудники ГУП «Москоллектор» выходят на свои рабочие места без сохранения режима удаленной работы, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Предприятие будет соблюдать все рекомендации органов здравоохранения.

«Работники снабжены медицинскими масками и перчатками. Без средств защиты вход на территорию предприятия запрещен», — сказал генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.

Поэтапно возвращаться к штатному режиму работы предприятие начало с 12 мая.

ГУП «Москоллектор» обслуживает 792 километра коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше семи с половиной тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.