РИАМО - 16 июн. Группа ПСН получила заключение о соответствии (ЗОС) второго корпуса микрорайона «Домашний» в районе Марьино, документ подтверждает завершение строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Корпус переменной этажности состоит из восьми секций высотой от 9 до 24 этажей.

«Общая площадь объекта составляет 34,9 тысячи квадратных метра, жилая площадь – 28,4 тысячи квадратных метра. Всего в доме предусмотрено 596 квартир площадью от 26,8 до 107 квадратных метров, а также 236 кладовых и 10 коммерческих помещений», — говорится в сообщении.

Двор около дома благоустроили и озеленили. Во дворе смонтировали освещение и установили детскую площадку.

Микрорайон «Домашний» строят в районе Марьино рядом с парком 850-летия Москвы и набережной Москвы-реки. Общая площадь участка составляет 27 гектаров.