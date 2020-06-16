РИАМО - 16 июн. Группа ПСН получила заключение о соответствии (ЗОС) второго корпуса микрорайона «Домашний» в районе Марьино, документ подтверждает завершение строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Корпус переменной этажности состоит из восьми секций высотой от 9 до 24 этажей.
Двор около дома благоустроили и озеленили. Во дворе смонтировали освещение и установили детскую площадку.
Микрорайон «Домашний» строят в районе Марьино рядом с парком 850-летия Москвы и набережной Москвы-реки. Общая площадь участка составляет 27 гектаров.
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