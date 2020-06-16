РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 16 июн. В рейтинге муниципальных молодежных парламентов Московской области парламент Котельников занял второе место, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Котельники в ежемесячном рейтинговании муниципальных молодежных парламентов Московской области занял второе место по итогам мая. До первого места не хватило полбалла. Отрыв от третьего места составил два балла», - говорится в сообщении.

В рейтинге учитывались следующие критерии: работа в волонтерском штабе города; работа по отработке жалоб в онлайн-приемной; активная работа в социальных сетях; законотворческая деятельность; работа с администрацией города; мониторинг аптек на наличие масок и перчаток, а также их цен; работа представителей в Московском областном молодежном парламенте.