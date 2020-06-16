РИАМО - 16 июн. В районе Нагатинский Затон на юге столицы началось переселение по программе реновации жилья, под заселение передан жилой дом на улице Судостроительная, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Новостройка введена в феврале этого года. Смотровые ордера предложены жильцам соседней пятиэтажки на улице Судостроительная, дом №5», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что в районе Нагатинский Затон по программе реновации новые квартиры уже получают более 1,2 тысячи жителей.

Всего в районе в реновацию включили 54 дома, подобрано семь «стартовых» площадок.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включена 431 «стартовая» площадка.