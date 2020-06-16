РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июн. Новое оборудование для проведения бронхоскопии передали в Мытищинскую городскую клиническую больницу, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции больницы испытали острую нехватку оборудования, которое позволяет бороться с болезнями дыхательных путей. Крупнейший поставщик медицинского оборудования Аurum medical многим больницам Подмосковья в качестве гуманитарной помощи поставил оборудование для проведения бронхоскопии. В их числе и Мытищинская городская клиническая больница», - говорится в сообщении.

В комплект поставки вошла видеоэндоскопическая стойка Pentax, которая включает в себя два видеобронхоскопа в разных вариантах исполнения, медицинский эндоскопический видеопроцессор, монитор для видеовизуализации и медицинскую стойку для аппаратуры. В диагностических и лечебных целях это новое оборудование имеет незаменимое значение. Благодаря ему увеличится количество диагностических процедур.