РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В Подольске с 15 июня запись в МФЦ осуществляется не только по телефону, но и через портал госуслуг Московской области, сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 15 июня в МФЦ проходит очный прием заявителей по предварительной записи не только по телефону, но и через портал госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/21280. В том числе прием заявлений в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения; на предоставление государственных, муниципальных и иных услуг из утвержденного перечня, услуг, предоставление которых невозможно без очного приема заявителей», - говорится в сообщении.

Также очно происходит выдача результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг. Для оформления заявки на прием в МФЦ необходимо указать цель посещения МФЦ, а также желаемое время и дату посещения.

Результатом предоставления сервиса по записи в МФЦ является уведомление о подтверждении даты и времени приема в МФЦ или об отказе в записи на прием. Уведомление направляется в личный кабинет заявителя на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.