РИАМО - 16 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение внести изменения в правила землепользования и застройки после публичных слушаний на Перовской улице, два участка продадут на торгах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.



По адресу: Перовская улица, владение 66Е на торги планируют выставить участок площадью 1,1 гектара.

«На нем могут разместиться объекты с офисами, бытовым обслуживанием, медицины без стационара, ФОКа, паркинга», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Суммарная поэтажная площадь всех объектов может составить 37 478 квадратных метров.

По другому адресу на Перовской улице, владение 66Г, на торги выставят участок площадью 0,75 гектара. На нем разместятся объекты с офисами и паркингом.



Суммарная поэтажная площадь всех объектов может составить 28 644 квадратных метров.