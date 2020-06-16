РИАМО - 16 июн. Пять высших учебных заведений Московской области вошли в топ-100 лучших вузов России, согласно рейтингу агентства RAEX, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В список лучших попали университет «Дубна», он повысил свои позиции и разместился на 56 месте, Технологический университет в Королеве – на 72 месте и Московский государственный областной университет – занял 69 позицию», — сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что первый раз в рейтинг вошли Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуева, он находится на 92 строчке рейтинга и Государственный социально-гуманитарный университет Коломны - на 99 строчке рейтинга.

Также министр отметила, что три университета традиционно входят в состав рейтинга, а попадание в список лучших еще двух высших учебных заведений – это большая победа.

Рейтинг вузов России составляется на основе 42 статистических показателях, результатах опросов более чем 60 тысяч представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников, работодателей.

«Всего в подмосковном регионе функционирует шесть вузов, где представлены образовательные программы по различным направлениям», — рассказала министр.

Она также уточнила, что с 20 июня в вузах региона начнется приемная кампания. И в этом году абитуриенты смогут подать документы онлайн.