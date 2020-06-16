РИАМО – 16 июн. В Пенсионном фонде России назвали три причины, по которым из пенсий граждан могут произвести удержания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Части пенсии можно недосчитаться на основании исполнительных документов. Например, на основании постановления службы судебных приставов.

«Пенсия может быть удержана в случае излишне выплаченных средств. Если пенсионер получает выплату на ребенка, достигшего 18 лет и обучающегося в образовательном учреждении, но после отчисления не сообщил об этом, то излишне выплаченная сумма может быть удержана», - говорится в сообщении.

Кроме того, не весь размер пенсий можно получить по решению суда о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера.

Между тем, у пенсионера нельзя удержать свыше половины от суммы выплаты. Однако, если взыскиваются алименты, то доля удержания может достигнуть 70% от размера пенсии.