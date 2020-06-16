РИАМО - 16 июн. Порядка 550 станций проката велосипедов работают в столице на текущий момент, также гражданам доступны 2,7 тысячи велопарковок, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Велосипедисты имеют доступ к 850 километрам велодорожек и выделенных полос общественного транспорта. В результате реконструкции и благоустройства центральных улиц, парков и общественных пространств с 2015 года вдвое выросло пространство для пешеходов и в 10 раз – для велосипедистов», – написал Ликсутов в своей колонке на портале «Московский транспорт».

Он добавил, что, по подсчетам экологов, каждый пройденный на велосипеде километр позволяет избежать 250 граммов выбросов углекислого газа. Это делает велосипеды самым низкоуглеродным транспортом.

Стоимость использования проката велосипедов снизят в Москве на 30% с 18 июня.