РИАМО - 16 июн. Порядка 550 станций проката велосипедов работают в столице на текущий момент, также гражданам доступны 2,7 тысячи велопарковок, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Он добавил, что, по подсчетам экологов, каждый пройденный на велосипеде километр позволяет избежать 250 граммов выбросов углекислого газа. Это делает велосипеды самым низкоуглеродным транспортом.
Стоимость использования проката велосипедов снизят в Москве на 30% с 18 июня.
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