РИАМО - 16 июн. В Московской области с 12 мая оштрафовали 56 человек за нарушение масочного режима в общественном транспорте, носить маски на автобусных остановках, железнодорожных станциях и в общественном транспорте по-прежнему обязательно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Утром 15 июня свыше 96% пассажиров общественного транспорта позаботились о средствах индивидуальной защиты. Маски использовали 97% человек в автобусах и 96% в железнодорожном транспорте», - говорится в сообщении.

Маска является барьером между носителем вируса и окружающими людьми. Она многократно снижает риск распространения инфекции и заражения. Вместе с этим врачи советуют регулярно мыть руки.

В Московской области выявили 694 случая заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число случаев инфицирования в регионе к настоящему моменту достигло 50,7 тысячи.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.