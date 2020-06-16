РИАМО - 16 июн. В столице за неделю предприниматели получили субсидий и грантов на сумму более 40 миллионов рублей, благодаря этим средствам они смогут возместить расходы на приобретение оборудования, инжиниринг и экспорт товаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отраслевая комиссия продолжает рассматривать поступающие от субъектов малого и среднего бизнеса заявки на получение финансовой помощи. По итогам прошедшей недели специалисты одобрили 28 заявок от предпринимателей. Совокупный размер выплат по ним составит 40,729 миллиона рублей» — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Экспортные гранты получат 12 компаний в размере 29,9 миллиона рублей, каждый заявитель получит 10% от выручки по исполнительным контрактам. Комиссия также одобрила столичных экспортеров на получение субсидий. Кроме того, одобрена одна заявка на компенсацию затрат на подтверждение соответствия товаров на сумму 1,5 миллиона рублей, также получили одобрение четыре заявки на транспортировку товаров за рубеж на сумму 3,4 миллиона рублей.

Благодаря субсидиям на экспорт можно компенсировать до 100% затрат на реализацию товаров, услуг или результатов интеллектуального труда за рубежом. Максимально можно получить три миллиона рублей.

Комиссия одобрила три субсидии на сумму 2,4 миллиона рублей на затраты на инжиниринг, благодаря выплате можно компенсировать 50% расходов. Максимальный размер субсидии составляет 50 миллионов рублей.

Также семь компаний смогут компенсировать расходы на оборудование, совокупный размер субсидии составит 2,7 миллиона. Кроме того, резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера благодаря выплатам возместят затраты на лизинг, приобретение оборудования за свой счет или возмещение процентов по кредитам на эти цели. Максимальный размер субсидии будет равен 10 миллионам.