РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов сдал кровь в отделении переливания крови Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов посетил отделение переливания крови онкодиспансера, поздравил персонал с прошедшим профессиональным праздником Днем донора и сдал 450 миллилитров крови.

«Мы живем в суматохе дел и не задумываемся, что даже ежегодный визит в отделение переливание крови может спасти кому-то жизнь», - сказал Ефимов.

Он рассказал, что вся процедура заняла не более 15 минут. Перед основным отбором материала заполняется анкета, делается экспресс-анализ крови из пальца, врач объясняет, как будет проходить весь процесс.

Исполняющая обязанности заведующего отделением переливания крови Светлана Кулешова поблагодарила депутата за хороший пример для всех граждан, отметив, что с начала объявления режима пандемии в отделении снизилось количество людей, которые регулярно сдавали кровь.

«С одной стороны – хорошо, жители сидели дома на самоизоляции, сохраняли здоровье. Дефицита материала не было, но для нас, медиков, важно всегда иметь запас. Надеюсь, с ослаблением мер, с каждым днем мы вновь будем принимать больше посетителей и готовить жизненно-необходимые растворы для наших пациентов», - подчеркнула Кулешова.

По данным Московского областной онкодиспансера, учреждение имеет свою базу доноров со всего Подмосковья – это порядка 400 человек. Сейчас в неделю отделение посещают порядка 50 доноров.

Отделение переливания крови Московского областного онкологического диспансера расположено по адресу: Балашиха, улица Карбышева, 6. Забор крови производится с 8:00 до 11:00 в понедельник, среду, пятницу.