РИАМО - 16 июн. На Бобреневском мосту в Коломенском городском округе возобновлено движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Ограничение проезда продолжает действовать на Митяевском мосту в Коломне и на двух переправах в Луховицах», - говорится в сообщении.

Они также будут открыты по мере снижения уровня воды в реках.

Ранее на Подмосковье обрушились сильные ливни, были зафиксированы подтопления в СНТ и населенных пунктах, а также на дорожных объектах. Некоторые наплывные мосты и переправы были закрыты из-за повышения уровня воды.