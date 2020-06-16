РИАМО - 16 июн. В Подмосковье продолжается работа по формированию единой цветовой гаммы для регионального транспорта, ранее она была установлена для такси, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании профильного комитета Мособлдумы.

«На заседании был рассмотрен вопрос о распространении единой цветовой гаммы на автобусы больших и средних классов, а также на маршрутки. Речь идет только о маршрутах внутри региона – муниципальных и межмуниципальных», – сказал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

По законопроекту предлагается установить к указанным транспортным средствам определенные требования. Так, машины должны соответствовать цветовой гамме — кузов должен быть белого цвета с полосами желтого и темно-серого цветов, размещенных по всей длине боковых поверхностей кузова.

На транспорте должно размещаться фирменное наименование перевозчика. Также на транспортных средствах должен быть указан логотип общественного транспорта Московской области.

«Аналогичные цвета уже используются автобусным парком «Мострансавто». Теперь необходимо привести к единому стилю и автобусы других перевозчиков региона», - заключил Григорьев.

Данный законопроект планируется рассмотреть на заседании Мособлдумы 18 июня.