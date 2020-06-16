РИАМО – 16 июн. «Почта России» оформляет и доставляет не только стандартную корреспонденцию, но и крупногабаритные посылки с помощью специально оборудованных отделений по заказу юридических лиц, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

В организации подчеркивают, что почтовых сотрудников уже трудно чем-либо удивить. Зачастую клиенты оформляют к пересылке не самые обычные отправления. Например, снегоход, катер или мотоцикл.

«Не нужно их разбирать на части, как можно подумать, достаточно закрепить транспортное средство в специальный короб и оформить сопутствующие документы», - сказал заместитель начальника АСЦ Юрий Шестопалов.

Чтобы воспользоваться услугой, юридическое лицо через личный кабинет в специальной программе делает заявку, в которой указаны примерный вес, объем и количество крупногабаритных посылок. После обработки и согласования заявки отправитель доставляет свое отправление на вокзал (для Москвы - Казанский, Павелецкий и Ярославский), где находятся отделения почты, принимающие подобные посылки.

Почтовые сотрудники взвешивают, измеряют стороны и оформляют адресные ярлыки с четырех сторон, тем самым завершая процесс оформления и запуская процесс доставки.

При этом важно учесть, что получить крупногабаритную посылку можно только в тех отделениях, где сделать это позволяют технические условия, для получателя изначально назначается ближайший адрес приспособленного почтового офиса.

С наступлением летнего сезона спросом пользуются «живые отправления», например, пчелы или рассада. Такие посылки требуют особого обращения, и отправлять их следует в специальной упаковке с отверстиями для вентиляции.

Несмотря на широкий перечень возможных посылок, есть и список тех предметов, которые запрещены к пересылке в России. Например, огнестрельное или холодное оружие и боеприпасы, наркотические средства и взрывчатые вещества, ядовитые животные и растения, предметы, которые могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления.