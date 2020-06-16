РИАМО – 16 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отдельного выступления президента РФ Владимира Путина перед голосованием по поправкам в Конституцию не планируют, сообщает Газета.ru.

Также он отметил, что в этом году состоится прямая линия Путина с жителями.

«Что касается прямой линии, она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты», — сказал Песков.

Однако точная дата будет известна позднее. Известно, что президент проведет полноформатную прямую линию.