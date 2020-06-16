РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске семь участков дорог участвуют в голосовании по выбору тротуаров для строительства в 2021 году, жители на портале «Добродел» могут выбрать один из них, сообщил глава горокруга Николай Пестов.

На портале «Добродел» завершился сбор предложений по строительству тротуаров вдоль региональных автомобильных дорог. В нем приняли участие более 15 тысяч активных жителей, оставив более 18 тысяч комментариев. Пришло время проголосовать за предложенные варианты.

«15 июня на портале стартовал второй этап голосования. Жители Подольска смогут выбрать участки, отмеченные на карте. В перечень голосования вошли семь тротуаров по адресам: Подольск - Докукино; Подольск - Остафьево - Щербинка; Старосимферопольское шоссе - Бережки; Подольск, улица Большая Серпуховская; микрорайон Климовск, улица Рожкова; Подольск - Быково; М-2 Крым - Стрелково», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В перечень включены дороги, которые предложили жители в первом этапе, а также участки, отобранные профильными ведомствами Московской области. Всего в 2021 году будет построено 250 километров тротуаров, 25% из них будут выбраны по итогам голосования. Проголосовать можно по ссылке.