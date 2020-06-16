РИАМО - 16 июн. Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу жителя столицы Иисуса Воробьева на постановление Пресненского суда, ему был выписан штраф в размере 1 тысячи рублей за выгул собаки на Патриарших прудах в период режима самоизоляции, сообщил во вторник сотрудник пресс-службы суда.

Задержание Воробьева за нарушение режима самоизоляции вызвало большой общественный резонанс. Мужчина 4 апреля гулял в закрытом на время карантина парке с собакой и вступил в перепалку с полицейскими, которые сделали ему замечание. После этого нарушителя задержали и доставили в ОВД.

«Постановлением Московского городского суда оставлено без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы, которым Воробьев И.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ», - сказал собеседник агентства.

Режим самоизоляции действовал в Москве до 9 июня из-за пандемии коронавируса. В это время жителям столицы можно было покидать свои дома только по веским причинам.