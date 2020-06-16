РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 июня. Жители Балашихи во время летних каникул могут оформить гостевой патронат над сиротами из детского дома, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Гостевой режим позволяет оказать помощь ребенку, оставшемуся без попечения родителей, без оформления его постоянного проживания в семье. По условиям ребенок остается у опекающих его взрослых от одного дня до трех месяцев. Обычно это выходные, праздники и каникулы.

«Зачастую такая форма опеки – первый шаг на пути к созданию настоящей приемной семьи. Узнать подробности и задать вопросы по оформлению временной опеки над ребенком можно по телефону: 8(495)522-03-59 или по электронной почте: balashiha-opeka@mail.ru», – говорится в сообщении.