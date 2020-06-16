РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июн. В подмосковных Котельниках 19 предпринимателей зарегистрировали свой бизнес во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Крайние несколько месяцев оказались сложными для создания собственного бизнеса в Московской области. Но, несмотря на это, 19 предпринимателей зарегистрировали свой бизнес в Котельниках. К новым предприятиям относится компания «Иган Групп», которая занимается производством мебели в промзоне Силикат. Компания является подразделением московского предприятия и успешно выполняет заказы для государственных учреждений», - говорится в сообщении.

Количество предприятий в сфере услуг увеличилось за счет экопрачечной, открывшейся по адресу: 2-й Покровский, дом №2.