РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске на площади Славы 21 июня состоится молодежная патриотическая акция «Свеча Памяти», в ходе которой зажгут свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в которой погибло около 27 миллионов советских граждан. В память об этой трагической дате участники молодежной патриотической акции «Свеча Памяти» соберутся вместе.

«Все зажгут свечи и почтут память тех, кто принял на себя ужас войны и шел до конца, не дожив до сегодняшнего дня. Молодежная патриотическая акция «Свеча Памяти» состоится в городском округе Подольск 21 июня на площади Славы. Сбор всех участников в 20:00, зажжение свечей в 22:00», - говорится в сообщении.

Всех желающих приглашают почтить память тех, кто ценой своей жизни подарил свободу и мирное небо над головой.