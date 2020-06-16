РИАМО - 16 июн. Председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением сократить новогодние каникулы до трех дней в 2021 году, сообщает РИА Новости.

По его словам, это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса. Законопроект Кутепов направил на отзыв в Минтруд России.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.

Предложенные в данном законопроекте меры будут иметь силу лишь в 2021 году. Кроме того, планируется ввести поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ.

Ранее в России из-за распространения коронавирусной инфекции с 3 апреля по 8 мая действовал режим нерабочих дней с сохранением заработной платы.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.