РИАМО (МЫТИЩИ) – 16 июн. Госавтоинспекция городского округа Мытищи призвала граждан пользоваться госуслугами по линии ГИБДД через интернет, сообщается на сайте администрации горокруга.

Каждый может получить государственные услуги по линии ГИБДД, записавшись в электронной форме через официальный информационно-правовой портал www.gosuslugi.ru. Госавтоинспекция заботится о жителях и призывает пользоваться госуслугами по линии ГИБДД через интернет.

«Преимущества получения государственных услуг по предварительной записи через интернет очевидны. Так, гражданин может в удобное для него время выбрать и уточнить время и место приема для оказания выбранной услуги. Зарегистрировавшись на портале, заявитель имеет возможность записаться на получение госуслуги по регистрации автотранспортного средства; сдаче квалификационных экзаменов (для кандидатов в водители); получению (замене) водительского удостоверения; а также получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения», – говорится в сообщении.

Прием заявителей, записавшихся для получения госуслуги через единый портал, в подразделении ГИБДД проводится в запланированное время. Таким образом, гражданин получает необходимую ему государственную услугу быстро и в срок, не теряя времени в очередях. Сделать это можно либо по мобильному телефону, либо с помощью персонального компьютера. Главное условие – предварительная регистрация на сайте.

«Для удобства на сайте www.gosuslugi.ru можно указать опцию «СМС-оповещение» или оповещение по электронной почте. Для регистрации заявки необходимо заранее определиться с датой и местом оказания госуслуги и подготовить для ввода в систему необходимые документы. По окончании заполнения заявка поступает на рассмотрение в соответствующее подразделение, где специалист подтверждает или отклоняет заявку. Статус меняется на «Заявка подтверждена (отклонена)», – отмечается в сообщении.

Заявителю приходит уведомление о месте и времени оказания госуслуги. Далее гражданину следует прийти в назначенное время в соответствующее подразделение МРЭО в одно из окон приема документов (без очереди). В случае опоздания более чем на 30 минут заявитель обслуживается в порядке общей очереди.