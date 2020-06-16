Хотя многие москвичи уже «вырвались на волю» после долгой самоизоляции и устремились к водоемам, официально пляжный сезон в Москве еще не открыт, в городе действует масочный и перчаточный режим. К приему отдыхающих летом 2020 года в столице сейчас готовятся восемь пляжей: «Тропарево», «Мещерское», «Левобережный», Beach Club, два пляжа в Серебряном бору, а также зеленоградские пляжи на Школьном и Черном озере. О том, где можно будет легально и безопасно искупаться в Москве в 2020 году, читайте в гиде РИАМО.

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«Тропарево»

Где: ул. Академика Виноградова, 12

Как добраться: от станции метро «Теплый стан» на автобусе № 388 до остановки «Микрорайон 8А Теплого стана» (проезд от метро «Коньково» менее удобный)

Вход: бесплатный

Пляж в зоне отдыха «Тропарево» песчаный у самой воды, а чуть дальше становится травянистым. Спускаться в воду здесь рекомендуется с деревянных мостков, так как пруд довольно глубокий. Пляжная зона оснащена раздевалками и туалетами. Бесплатные деревянные лежаки пользуются большой популярностью у отдыхающих, свободных мест в выходные дни обычно не найти.

На территории пляжа множество локаций для активного отдыха и спорта – детские площадки с каруселями и батутами, волейбольная площадка, лодочная станция, велопрокат и прокат катамаранов. Есть гриль-домик, где можно пообедать, и палатки с «перекусами» – кукурузой, попкорном, мороженым.

Есть бесплатная автопарковка на 50–70 мест, но находится она не рядом с пляжем.

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«Мещерское»

Сайт мэра Москвы

Где: Воскресенская ул., 5-31

Как добраться: от станции метро «Озерная» или «Говорово» на автобусе № 883 до остановки «Мещерский пруд»

Вход: бесплатный

Мещерский пруд расположен за МКАД, на западе Москвы. Туристы хвалят это место за чистый воздух и красивую природу. Вокруг пруда простирается благоустроенный парк с хвойными деревьями, на его территории есть панда-парк, велодорожки и прокат велосипедов, волейбольная и детская площадки. Сам песчаный пляж оборудован лежаками. Есть палатки с мороженым и кукурузой. Перед зоной отдыха имеется небольшая парковка – в выходные на ней возможны сложности с местами.

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«Серебряный бор – 2»

Где: ул. Таманская, д. 44

Как добраться: от станции метро «Полежаевская» или МЦК «Хорошево» на автобусе № Т21 до конечной остановки, а также на троллейбусе № 20

Вход: бесплатный

Один из самых популярных пляжей столицы находится в Серебряном бору, ведь зона отдыха здесь протянулась почти на километр вдоль живописного берега Москвы-реки. Песчано-травяной пляж с шезлонгами и душами хорошо оснащен для семейного отдыха: водоем неглубокий, спуск в воду удобный. О качестве воды говорит хотя бы то, что этим летом в Серебряном бору видели бобров. На втором пляже Серебряного бора настоящее раздолье для детей: есть доступ к детской площадке, батуту, качелям и мини-зоопарку (за отдельную плату).

Посетители могут пообедать в кафе, воспользоваться прокатом катеров и гидроциклов. Лежаки в прошлые сезоны можно было взять в аренду за 100 рублей в час или 500 рублей на целый день. Пляж оснащен раздевалками и душевыми кабинками.

Стоит иметь в виду, что проезд на территорию ограничен (въезд по пропускам для посетителей яхт-клуба, ресторана, арендаторов шатров), а парковка небольшая, на 50 мест.

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«Серебряный бор – 3»

Где: 4-я линия Серебряного бора, 15

Как добраться: от станции метро «Полежаевская» на автобусе № 390 до остановки «Серебряный бор (пляж № 3)»

Вход: бесплатный

Этот пляж больше соседнего – его протяженность около трех километров. Часть берега здесь травянистая, часть – песчаная. В этой зоне отдыха множество платных развлечений – волейбольные и теннисные площадки, аренда мяча, прокат лодок, катамаранов, вейкбордов. Территория оснащена душевыми, раздевалками, туалетами. У отдыхающих есть возможность арендовать шезлонг в специальной зоне (ранее аренда стоила 100 рублей в час или 500 рублей на весь день). На пляже есть кафе и рестораны.

Въезд на автотранспорте ограничен – только для местных жителей. Автостоянка побольше, чем на втором пляже парка, на150 мест. Есть велосипедная стоянка.

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«Левобережный»

Где: Прибрежный проезд, 5-7

Как добраться: от станции метро «Ховрино» по Прибрежному проезду 15 минут пешком

Вход: бесплатный

Пляж находится на берегу Химкинского водохранилища, его территория не огорожена. Берег травянистый, при спуске к воде – полоса песка. Есть раздевалки, душ, туалет. В парке проложены велодорожки, есть волейбольная и футбольная площадки – доступ на них бесплатный, как и на всю территорию пляжа. Имеются также палатки с перекусом и водой.

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Beach Club

Где: Ленинградское шоссе, д. 39

Как добраться: от станции метро «Водный стадион» 13 минут пешком

Вход: 1000 рублей – с понедельника по четверг, 2000 рублей – в пятницу, выходные и праздничные дни

Еще одно популярное место отдыха у Химкинского водохранилища – элитный летний клуб недалеко от метро «Водный стадион». За вход придется заплатить от 1000 до 2000 рублей, в стоимость входят лежак и зонтик. Посетители смогут насладиться чистым песком, привезенным с Мальдив. На пляже есть обычная зона на 1000 человек и VIP-зона на 300 мест (вход в нее дороже). На территории расположены бары и кафе с разнообразным меню, тренажерный зал под открытым небом, танцпол, прокат скутеров и водных лыж. Для детей есть игровая площадка. Автомобиль можно оставить на охраняемой парковке, личные вещи – в камере хранения.

Пляж на Школьном озере

Где: 10-й микpopaйoн Зеленограда

Как добраться: на электричке от Ленинградского вокзала до станции Крюково, далее 20 минут пешком

Вход: бесплатный

В Зеленограде, в 25 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе, этим летом официально откроются два пляжа. Первый из них находится в лесопарковой зоне на Школьном озере. Это место идеально подходит для спортсменов и молодежи. Дно озеро песчаное, а сам пляж песчано-травяной. На водоеме выделена специальная зона для детского купания. Установлены кабинки для переодевания и туалеты. Из бесплатных развлечений – площадки для футбола, волейбола и бадминтона, а также мангальная зона. Есть палатка со снеками, водой и мороженым. Рядом с озером расположена парковка на 20 машин, но шансов найти на ней свободное место в выходные практически нет.

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Пляж на Черном озере

Где: 6-й микpopaйoн Зеленограда

Как добраться: от станции метро «Ховрино» на автобусе № 400э до остановки «Московский проспект»

Вход: бесплатный

Второй зеленоградский пляж, который будет официально работать летом 2020 года, расположен на Черном озере. Этот водоем отличается чистой темной водой, дно – торфяное. В воду можно входить с берега или с деревянных мостков. На пляже есть кабинки для переодевания, детская площадка, площадка для игры в волейбол. Имеется небольшое количество шезлонгов и зонтиков. Напротив входа есть парковка на 20 машин.