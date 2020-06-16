РИАМО - 16 июн. В 2020 году в новой Москве планируют ввести в эксплуатацию несколько новых и реконструируемых автодорог, их общая протяженность — около 30 километров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Это порядка десятка новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры», - рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что в число наиболее значимых проектов входит трасса Марьино – Саларьево, дублер Киевского и Калужского шоссе протяженностью 13,7 километра и новое Внуковское шоссе.

Среди прочих проектов дорожного строительства, которые предполагается реализовать в течение 2020 года, самым крупным станет автомобильная дорога платформа Остафьево – Щербинка. Ее протяженность составит порядка двух километров.