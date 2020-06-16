РИАМО - 16 июн. Со вторника центр профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная» снова готов принимать посетителей, там можно осмотреть экспозицию индивидуально с соблюдением всех мер предосторожности, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«В профилактических целях посетители центра должны соблюдать социальное дистанцирование, а также использовать во время посещения маски и перчатки», - говорится в сообщении.

Выставочный зал с экспозицией проходит тщательную санитарную обработку.

С конца марта центр полностью перешел на онлайн-работу. За два месяца проведено более 400 виртуальных экскурсий и лекций, которые собрали порядка 200 тысяч просмотров.