РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В стоматологических отделениях Люберец возобновился плановый прием пациентов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В стоматологических отделениях Люберецкой областной больницы возобновился плановый прием пациентов. При посещении врача пациенту необходимо придерживаться определенных требований: быть в помещении в перчатках и маске, пройти на входе обязательную термометрию, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра», - сказал исполняющий обязанности главного врача медучреждения Дмитрий Семенцов.

Кроме того, после каждого приема в помещении будет проведена дезинфекция.

Запись на прием осуществляется на портале госуслуг или по телефону: 8(800)550-50-30.