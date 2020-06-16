8 июня пьяный Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб водитель-курьер. Актера поместили под домашний арест, а многие адвокаты отказались защищать его в суде. Позже он записал видеообращение с извинениями для родственников погибшего, однако те не захотели их принять, как и денежную компенсацию. В настоящее время Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Как семья погибшего реагирует на ход уголовного дела и какого наказания требует для артиста, читайте в материале РИАМО.

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Личность погибшего Захарова

В понедельник, 8 июня актер Михаил Ефремов, проезжая по Смоленской площади, превысил скорость на своем джипе Grand Cherokee и вылетел на встречную полосу. В результате он врезался в фургон, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров – позже тот скончался от многочисленных травм.

Экспертиза выявила, что на момент аварии Ефремов находился в тяжелой степени опьянения, также в его крови обнаружили следы наркотиков. В отношении актера возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»), по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Гибель Сергея Захарова стала настоящей трагедией для его родственников. Его знакомая рассказали СМИ, что он был «самым добрым человеком» из всех, кого она знала, а в Москву приехал на заработки из Рязани, чтобы помочь семье.

«Сначала [работал] в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, но это очень тяжелая физически работа, и в итоге он стал курьером, развозил продукты», – рассказала она.

По словам других знакомых, у погибшего остались мать-пенсионерка, пережившая инсульт, родной брат и двое сыновей – Виталий и Валерий, а также, по некоторым данным, гражданская жена Ирина Стерхова и официальная супруга, с которой он не успел оформить развод.

Более двух лет Сергей проработал курьером в интернет-магазине «Деликатеска.ру», в ночь аварии он был на служебной машине, возвращался с работы. Организация оставила сообщение с соболезнованиями, отметив, что погибший был достойнейшим из сотрудников.

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Сбор средств и «фальшивая жена»

После происшествия многие знаменитости и пользователи сети захотели помочь семье Захарова. Например, писатель и телеведущий Виктор Шендерович, а также журналист Максим Кононенко предложили открыть сбор денег. Об этом они написали на своих страницах в «Фейсбуке» и «Твиттере». Шендерович попросил помощи в поисках номера счета.

Как выяснилось, с такой проблемой столкнулись и другие желающие помочь. Специалист по «токсичной благотворительности» и фейковым сборам в интернете, специальный корреспондент «Русфонда» Светлана Машистова провела расследование о том, кто собирает деньги семье, чтобы избежать мошенничества, сообщает «Комсомольская правда».

По словам Машистовой, первые данные появились на сайте фирмы по доставке продуктов «Деликатеска», где работал умерший.

«Изначально они написали, что семья против публикации своих банковских реквизитов. «Детикатеска» предложила помочь семье с помощью бонусной системы своего магазина. Но позже реквизиты все же появились. Банковские карты, начинающаяся на цифры 5368... (ВТБ) и 2202 (Сбер)», – заметила Светлана.

Получателем была указана Ирина Михайловна Стерхова, а реквизиты тут же разлетелись по всему интернету. Машистова указала на то, что женщина не является официальной супругой погибшего. Так или иначе, женщина посетила ток-шоу, где представилась вдовой Захарова. Позже появилась еще одна карта на имя некого Андрея, который представился общественности племянником погибшего.

Как рассказала «Московскому комсомольцу» женщина из окружения Захарова, после трагедии в интернет-магазин, где работал мужчина, обратились журналисты, которым сотрудники передали номер кредитной карты Ирины. Сама же она не знала, что ее банковские данные оказались в сети, пока ей не рассказали знакомые. По ее словам, на работе погибшего ей также предложили помощь: женщина планировала приехать за деньгами со старшим сыном погибшего от бывшей жены и отдать ему всю сумму.

Вскоре младший сын Захарова заявил СМИ, что Ирина – самозванка, и выразил недовольство сбором денег. По словам знакомой погибшего, взрослый сын постоянно просил у Сергея Захарова денег, а также просил оформить на него дом бабушки.

Теперь вдове после 22 лет гражданского брака приходится доказывать, что она не посторонний человек погибшему. Сама гражданская вдова Захарова сейчас живет на пенсию. «У нее есть дочь, которая работает в Китае и помогает маме материально. Все бытовые расходы брал на себя Сергей», – рассказала знакомая семьи.

Через некоторое время карту Стерховой, на которой оставались и ее собственные деньги, заблокировали. При этом сумма, которую успели перевести на счет желающие помочь, неизвестна.

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Видео с извинениями

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Дело Ефремова между тем развивалось полным ходом – 9 июня Таганский районный суд поместил его под домашний арест на два месяца. Однако когда журналисты обратились к предполагаемой гражданской вдове погибшего Ириной, та отметила, что с ней до сих пор не связались ни родственники, ни представители актера.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12 [лет] посидит», – заявила она.

Брат погибшего Валерий придерживается похожей позиции и считает, что Ефремов должен понести наказание. На видео, опубликованном ГУ МВД России по Москве, тот заявляет: «Без разницы, артист или не артист, чиновник, простой человек… Самое главное, что он был пьян».

Актер и его представители хранили молчание около четырех дней после трагедии, что вызвало гнев многих пользователей сети. Тем не менее, Ефремов прислал на похороны Сергея Захарова два траурных венка: жертву аварии похоронили вчера в Рязанской области в могиле отца. На похоронах присутствовали лишь самые близкие люди и журналисты. 86-летняя мать погибшего курьера узнала о произошедшем только утром в день прощания с сыном.

Наконец, вечером 12 июня на YouTube-канале «Гражданин поэт» было опубликовано видеообращение Ефремова к семье погибшего. На кадрах он приносит публичные извинения и уверят, что за все ответит по закону. «Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться и включать свои связи я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все и всё видели», – заявил обвиняемый. Также он выразил желание помочь близким погибшего «всеми средствами», подчеркнув, что что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Прощения у семьи Сергея Захарова попросила и дочь Ефремова – 19-летняя Анна Мария, которая до этого жестко раскритиковала поступок отца. Девушка обратилась к родственникам погибшего в беседе с изданием Wonderzine: «Я приношу соболезнования и искренние извинения (…) Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие». Она добавила, что пыталась связаться с семьей Сергея через его работодателя, однако ей никто не ответил.

Отказ от 100 миллионов и максимальный срок

Адвокатское сообщество выразило нежелание представлять интересы Ефремова в суде, руководствуясь отчасти тем, что тот устроил смертельное ДТП, сев за руль пьяным. Некоторые юристы предположили, что смягчающим обстоятельством при вынесении приговора могла бы стать денежная компенсация на крупную сумму, которая, однако, не станет «индульгенцией» от тюрьмы.

Всего Ефремову отказало около 50 человек, одним из которых был известный юрист Александр Добровинский. «Есть один серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать и не берусь», – сообщил он изданию «Говорит Москва». Тем не менее, когда к нему обратилась семья погибшего, он принял предложение, причем на безвозмездной основе.

Как заявил Добровинский, прощать Ефремова родственники жертвы аварии не намерены. Они возмутились тем, что актер принес их в публичном видеоролике, не попытавшись связаться лично. Семья Захарова не примет помощи в виде денег и что о мирном урегулировании говорить уже поздно.

«Я связался с братом Сергея – Валерием Захаровым – и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — заявил защитник РБК.

Он также передал слова брата Захарова в эфире «Соловьев Live»: «Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму». Добровинский заметил, что сейчас по Интернету «гуляет провокация», якобы семье предложат около 100 миллионов рублей и те согласятся.

«Не думаю, что они сломаются. Мне хочется сказать, что они мне уже совсем близкие люди. Хотя я их знаю несколько дней. Я слышу от них такие слова, которые редко услышишь от других», – высказал свое мнение юрист.

Кроме того, брат водителя Валерий Захаров и его жена Татьяна приехали на шоу к Андрею Малахову, где рассказали о том, какое наказание считают для Ефремова справедливым.

«Принятие наркотиков усугубляет его вину. Нам бы хотелось, чтобы это была высшая мера наказания. 12 лет нас бы устроило. Потому что я считаю, что человек должен ответить перед законом», – заявила Татьяна. Ее муж добавил, что в извинении Ефремова больше жалости к себе, чем к ним. Пара призналась, что с ними связался друг актера Сергей Гармаш, чтобы урегулировать конфликт. Встреча с ним произойдет при адвокате.

В ответ адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал решение семьи Сергея Захарова отказаться от любой денежной помощи актера чьим-то «грязным пиаром», заявив, что семья Захарова отказалась от денег, так как планирует получить больше.

«Если потерпевшей стороне нормально объясняли бы, чем это все закончится, они так не поступили бы. Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов не олигарх», – сказал Пашаев. Также, по его словам, актер несколько раз извинялся перед близкими и родственниками Сергея – на предварительном следствии и на судебном заседании.

Напомним, что по правилам домашнего ареста артисту запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с кем-либо, кроме следователя, адвоката и ближайших родственников.

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