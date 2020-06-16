РИАМО - 16 июн. За все время пандемии коронавируса в Москве не зарегистрировано ни одного случая вспышки заболеваемости в городском общественном транспорте, это объясняется хорошей организацией его работы, а также регулярной дезинфекцией, сообщил РИАМО во вторник директор «Транспортной Ассоциации Московской агломерации» (ТАМА) Норайр Блудян.

«За пандемию <...> мы не видели никаких взрывных информационных поводов относительно того, что кто-то заразил всех в вагоне метро или в автобусе. <...> Уверенности в том, что личный транспорт – самое безопасное место, у меня нет», — сказал Блудян.

Он добавил, что московские власти открыто рассуждают о развитии транспортной системы после пандемии коронавируса. А некоторые предложения будут действовать и после завершения распространения Covid-19.

«В любом случае, общественный транспорт столицы остается одним из самых комфортных в Европе — период эпидемии это очевидно продемонстрировал», — заключил Блудян.

В столице с 9 июня отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска, которые были необходимы для передвижения на всех видах общественного транспорта во время периода самоизоляции. Данные меры были введены, чтобы затормозить распространение инфекции в городе.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.