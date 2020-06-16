РИАМО – 16 июн. Члены партии «Единая Россия» во вторник внесли в Государственную думу законопроект, который регулирует удаленную работу, сообщает Газета.ru.

Среди авторов этого законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие депутаты и сенаторы от «Единой России».

«Законопроект предусматривает улучшение норм по дистанционной работе и урегулирование отношений временной дистанционной (удаленной) занятости», — говорится в сообщении.

Если законопроект примут, то изменения предлагают закрепить в главе 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда дистанционных работников».

Также в законопроекте предусмотрены появления трех новых понятий — дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.