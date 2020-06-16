РИАМО - 16 июн. Во вторник в столице открылись летние веранды кафе и ресторанов, которые уже принимают первых посетителей, передает корреспондент РИАМО.

Из-за пандемии коронавируса точки общепита в Москве — кафе, бары, рестораны, столовые — были закрыты для посетителей с конца марта. Часть заведений работали на вынос и переориентировались на доставку. Полностью кафе и рестораны планируется открыть в городе с 23 июня.

В начале улицы Арбат Prime Cafe угощает троих человек. Двое мужчин и женщина завтракают за одним столом. У стойки, где принимают заказ, висит предупреждение о необходимости сохранения в очереди социальной дистанции.

В ресторане Mesopotamia два человека сидят за столами на веранде, они оказались местными сотрудниками. По словам управляющего ресторана, летняя веранда сейчас вмещает до 40 человек, хотя раньше могла принять около сотни — сокращать количество столов пришлось из-за действующих мер предосторожности. Он отметил, что на самой веранде не нужно сидеть в маске или перчатках.

«Мы открылись в 11:00. Пока посетителей не было. Сегодня установим устройство для обработки рук», — добавил управляющий.

По его словам, цены и меню ресторана после снятия ограничений не изменились. Официанты регулярно протирают столы и стулья. Когда откроется зал внутри здания, там также установят аппарат с санитайзером.

В кофейне «Хлеб насущный» за столами веранды находятся четыре человека.

В кафе «Вареничная №1» администратор рассказывает официантам порядок уборки столов после клиентов. Первые посетители подходят ко входу в заведение, чтобы ознакомиться с меню.

Сотрудники ресторана California расставляют на веранде столы и кожаные диваны.

Со вторника в Москве также вернулись к привычной работе музеи и выставочные залы, а также зоопарки. Посещать их можно будет, приобретя электронный билет. Также разрешены для проведения спортивные мероприятия при условии, что зрительские трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- В России могут сократить новогодние каникулы в 2021 году. По словам председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике это необходимо для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

Хотим узнать ваше мнение Стоит ли сократить новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней? 31% Да, это немного стабилизирует экономику страны 31% Не хочу перерабатывать, нерабочие дни были принудительными 31% Новогодние праздники - это святое 31% Лучше сократить майские праздники Результаты

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.