РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Пятнадцать человек погибли в результате пожаров, случившихся на территории подмосковного Красногорска с начала нынешнего года, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности по городскому округу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области.

На территории городского округа произошел резкий рост числа погибших и травмированных людей на пожарах.

«По состоянию на 15 июня текущего года на территории городского округа Красногорск зарегистрировано 190 пожаров, на которых погибли 15 и получили травмы 12 человек», - говорится в сообщении.

За аналогичный период 2019 года в результате 242 пожаров было трое погибших и двое травмированных граждан.