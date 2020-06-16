РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Алиса Надирова стала лауреатом второй степени Международного конкурса «Звездная Эра Талантов», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Конкурс проходил в режиме онлайн. Люберчанка выступала в номинации «Вокал».

«Поздравляем Алису и ее преподавателя Лилию Локтеву. Желаем новых побед!» - говорится в сообщении.

Жюри конкурса сформировали из числа специалистов в области культуры и искусства: заслуженных работников культуры, ведущих педагогов учебных заведений, известных артистов, композиторов, музыкантов.