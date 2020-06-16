РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. В Домодедове возобновила работу городская стоматология, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Свою работу в полном объеме возобновила Домодедовская городская стоматологическая поликлиника. Для безопасности медперсонала и пациентов проводится тщательная санитарная обработка. Вход строго в масках и перчатках», - говорится в сообщении.
Часть врачей-стоматологов пока продолжает помогать коллегам со скорой помощи, но скоро они также вернутся на свои рабочие места.
Запись возможна через портал госуслуг, по телефону или при личном посещении медучреждения.
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