РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. В Домодедове возобновила работу городская стоматология, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Свою работу в полном объеме возобновила Домодедовская городская стоматологическая поликлиника. Для безопасности медперсонала и пациентов проводится тщательная санитарная обработка. Вход строго в масках и перчатках», - говорится в сообщении.

Часть врачей-стоматологов пока продолжает помогать коллегам со скорой помощи, но скоро они также вернутся на свои рабочие места.

Запись возможна через портал госуслуг, по телефону или при личном посещении медучреждения.