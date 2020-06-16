РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В подмосковных Люберцах во вторник состоится онлайн-викторина «Лето в лесу», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Учреждения культуры городского округа Люберцы подготовили для онлайн-аудитории в социальных сетях разнообразные игры и викторины. Во вторник в 15:00 пройдет онлайн-викторина «Лето в лесу» в Instagram-аккаунте @kdc_soyuz», - говорится в сообщении.

Также во вторник в 19:00 стартует в аккаунте @kc_domoficerov познавательная игра «Верю не верю». 17 июня в 12:00 в аккаунте @dshi2 пройдет интерактивная онлайн-игра «Мы вместе», а в аккаунте @ldk_cko в 15:00 состоится интеллектуальная игра «Перевертыши».

18 июня в 9:00 пройдет онлайн-викторина на тему искусства в аккаунте @lubermvk. В 11:00 пройдет видеовикторина по русским народным сказкам в аккаунте @cbslubertsy. В 14:00 в аккаунте @ldk_lubertcy стартует онлайн-викторина по анаграммам, а в 15:00 в аккаунте @ldk_cko пройдет познавательная игра «Верю не верю», а в аккаунте @kraskovo_kkc - викторина, посвященная Дню борьбы с наркоманией. В 19:00 в аккаунте @dshi2 начнется интерактивная онлайн-игра.

19 июня в 11:00 в аккаунте @cbslubertsy пройдет видеовикторина по произведениям Джанни Родари, а в 19:00 в аккаунте @ldk_cko стартует интерактивная ролевая игра «Мафия следит за всем…». Также в 19:00 в аккаунте @kdc_soyuz покажут онлайн-фокусы.

20 июня в 12:00 в аккаунте @kpc_ldk_lubertcy пройдет онлайн-викторина ко Дню летнего солнцестояния. В 15:00 в аккаунте @kc_domoficerov пройдет интеллектуальная игра «День наоборот», а в аккаунте @ldk_cko стартует интеллектуальная игра «Перевертыши». В 19:00 в аккаунте @ldk_cko начнется интеллектуальная игра «Детективная история». 21 июня в 19:00 состоится онлайн-викторина в аккаунте @kdc_soyuz.