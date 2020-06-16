РИАМО - 16 июн. Текущий вторник может стать самым жарким днем с начала 2020 года, при этом рекорд может быть уже побит в среду, 17 июня, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодняшний день может быть самым теплым, а завтра еще больше. Сейчас мы находимся в очень теплом воздухе. И на сегодня, и на завтра температура в Москве прогнозируется около 30 градусов», — сказала Позднякова.

На данный момент самым теплым днем в Москве с начала года стало 11 июня. Тогда в городе было плюс 30,5 градуса.

Во вторник в столице осадков не ожидается. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.