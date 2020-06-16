РИАМО - 16 июн. Стоимость использования велосипедов напрокат понизят в Москве на 30% с 18 июня, также власти планируют продолжить создавать парковочные места для авто и велосипедов, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Работодатели Москвы могут стимулировать использование активных способов перемещения для своих сотрудников, мы будем поддерживать и быстро реагировать на все инициативы на альтернативную мобильность: использование велосипедов (с 18 июня снизим на 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона)», - написал Ликсутов в своей колонке на сайте «Московский транспорт».

Он добавил, что также продолжится перенастройка светофоров. В столице будут создавать новые парковочные места для велосипедов и авто, настраивать удобные маршруты наземного транспорта, строить новые станции МЦД и метро, а также ежедневно качественно и интенсивно все мыть и чистить, несмотря на сезон.

Велопрокат для всех москвичей стал доступен с 1 июня. Оформить прокат можно в приложении «Велобайк». Проезд на сутки стоит 150 рублей, на месяц – 600 рублей, на сезон – 1,2 тысячи рублей.