РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июн. ГИБДД городского округа Мытищи с 15 до 22 июня проверяет транспорт, перевозящий опасные грузы, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 15 по 22 июня на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится профилактическое мероприятие «Опасный груз». В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят соблюдению правил перевозок в данной сфере.

«В рамках проведения мероприятий инспекторы будут проверять соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, требованиям безопасности, соблюдение водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОГОП) и иных требований нормативных правовых актов», - говорится в сообщении.

Ответственность за нарушение в данной сфере регламентируется статьей 12.212 КРФ.

«Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы информации об опасности, <...> влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей», - добавляется в материале.

Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.