РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 16 июн. На портале «Добродел» до 30 июня можно проголосовать за строительство тротуаров в Домодедове, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа.

На портале «Добродел» началось голосование по строительству тротуаров на областных дорогах в 2021 году. Оно продлится до 30 июня.

«Первый этап – сбор предложений – завершился. В общий перечень включены участки вдоль региональных дорог, которые предложили жители ранее, и участки, отобранные профильными ведомствами. По результатам опроса, ко второму этапу – голосованию – перешли 8 объектов Домодедова», – говорится в сообщении.

Проголосовать можно по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/Trotuar2021Final/map/4.