РИАМО - 16 июн. Свыше 100 тысяч заявок пассажиров на оформление электронных ваучеров обработали в компании «Аэрофлот», при приобретении билетов пассажирам с ваучерами предоставляются преимущества, сообщается на сайте компании.

Ваучер можно оформить взамен неиспользованных по причине пандемии коронавируса аваибилетов либо дополнительных услуг авиакомпании, которые пассажиры приобрели до 1 мая 2020 года. Для билетов, приобретенных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила возврата.

«С 1 июня 2020 года ваучер можно использовать при одновременном бронировании и оплате билета и услуг в контакт-центре «Аэрофлота», а с 17 июня — на официальном сайте авиакомпании. Оформить ваучер можно до 31 декабря 2020 года. Срок его действия составляет три года», – говорится в сообщении.

Если рейс был отменен, при оплате ваучером пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Пассажиры с билетом по тарифу «МАКСИМУМ» могут получить однократную скидку 25% от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются.

Исключение составляют скидки для сопровождаемого ребенка до 12 лет, которые применяются одновременно с вышеуказанными скидками. Приобрести билеты со скидкой могут те пассажиры, которые купили билеты до 1 мая 2020 года: с датой вылета в/из Китая (включая Гонконг) с 18 февраля; с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта; с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта.

В тестовом режиме оформление ваучеров началось 26 мая. За первый день работы системы обработали 207 заявок. На данный момент фирма обрабатывает свыше 8 тысяч заявок в день.

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16 ИЮНЯ

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.