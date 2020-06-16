РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июн. Банк «ВТБ» предоставил кредиты под 0% годовых на выплату заработной платы 45 субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Мытищи, которые относятся к пострадавшим отраслям экономики, на общую сумму 52 миллиона рублей, сообщил глава округа Виктор Азаров.

В городском округе Мытищи регулярно проводятся в режиме ВКС встречи с бизнес-сообществом.

«В целях сопровождения предпринимателей по получению мер государственной поддержки помогаем осуществлять взаимодействие с ИФНС по городу Мытищи и банками. Так, на начало июня банк «ВТБ» (ПАО) предоставил кредиты под 0% годовых на выплату заработной платы 45 субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Мытищи, относящихся к пострадавшим отраслям экономики, на общую сумму 52 миллиона рублей», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что ПАО Сбербанк предоставил кредиты под 0% 62 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 97 миллионов рублей.

По словам Азарова, по объектам имущества, находящихся в собственности городского округа Мытищи, согласована отсрочка четырем организациям по пяти договорам аренды. По земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, согласована отсрочка трем организациям по шести договорам аренды.