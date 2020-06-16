РИАМО - 16 июн. В Москве на одной из линий метрополитена в сентябре снизится стоимость проезда во внепиковое время утром, данный пилотный проект могут распределить на другие загруженные перегоны в случае его успешности, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Данный проект согласовали с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Если результат позволит перераспределить нагрузку – подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов. Пока готовим технические детали – рассчитываем на запуск пилота в сентябре», – написал Ликсутов в своей колонке на портале «Московский транспорт».

Он добавил, что в 2020 году в планах открыть 16 новых станций метро и пригородного ж/д сообщения (уже открыты восемь). Это позволит более мягко распределить нагрузку на всю транспортную инфраструктуру.

Ликсутов подчеркнул, что совершенно точно будут сокращаться интервалы движения наземного транспорта на загруженных маршрутах. Также будут увеличивать вместимость поездов метро и на пригороде.