РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июн. Акцию по сбору отработавшей техники и электроники проведут 15 и 16 июля в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Центральное мероприятие акции пройдет 16 июля с 12:00 до 15:00 на территории перед Дворцом культуры «Яуза». Также запланированы сборы в управляющих компаниях. Для пенсионеров и ветеранов ВОВ предусмотрена помощь волонтеров в вывозе вторсырья», - говорится в сообщении.

В случае необходимости можно обратиться в Контрольное управление по телефону: 8(495)586-75-06.