РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В текущем году в поселке Малаховка городского округа Люберцы планируется отремонтировать 11 участков автомобильных дорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На сегодня дорожные работы выполнены на трех улицах: Красноармейская, 1-я Красная Заря (участок от улица Мичурина до улицы Новая стройка), а также на проезде между улицами 1-я Первомайская и 2-я Первомайская», - говорится в сообщении.

Как отметил глава Люберец Владимир Ружицкий, перечень дорожных участков, требующих обновления, сформирован из обращений жителей и голосования на портале «Добродел».

«Сегодня ведутся работы по асфальтированию улиц Прудовая, Спортивная и Островского в Малаховке. Также в этом году приведут в надлежащее состояние дороги на улицах Старые Овражки, Белинского, Цветная от Быковского шоссе до улицы Поселковая, Добролюбова, Полевая», - сказал Ружицкий.

Всего в 2020 году в городском округе Люберцы будет отремонтировано 34 участка автомобильных дорог общей протяженностью 17,4 километра.