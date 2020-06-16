РИАМО - 16 июн. Более чем на 46% уменьшилось число ДТП в столице за период самоизоляции, в ближайшее время ожидается, что машин на дорогах станет больше, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в апреле показатели по диоксиду азота в столичном воздухе снизились на 47%, а содержание взвешенных веществ PM10 сократилось на 23%. Многие жители столицы, несмотря на отмену режима самоизоляции, намерены и дальше соблюдать меры личной санитарной безопасности и социального дистанцирования.

«По опросам, 31% москвичей боятся заразиться в общественном транспорте при высокой заполненности салона. Самым же безопасным видом передвижения большинство (64%) горожан считают личный автомобиль», – написал Ликсутов в своей колонке на портале «Московский транспорт».

Активное использование авто всеми, кому доступен данный вид транспорта, приведет к тому, что уровень загрязнения воздуха вернется к привычным цифрам. Ожидается, что концентрация вредных веществ вырастет – увеличится на 35%-45% и вернется к уровню 2019 года.

Ликсутов отметил, что с ростом числа автомобилистов на дорогах увеличится число людей, которые будут страдать от сердечно-сосудистых заболеваний. На данный момент в России малоподвижны примерно 17% взрослых. С ростом использования авто число людей, ведущих малоподвижный образ жизни, вырастет на 1,4-1,7 миллиона.

«Мы предлагаем <…> альтернативный сценарий развития транспортной ситуации в Москве <…>. В его основе – активное использование альтернативных видов перемещений: пешеходные прогулки, поездки на велосипеде, самокате или современных электрических средствах индивидуальной мобильности, по крайней мере, на летние и первые осенние месяцы», - заключил чиновник.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.