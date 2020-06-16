РИАМО - 16 июн. В столице уже собрали 1 тысячу предложений от граждан по изменениям транспортной системы столицы, реализация некоторых из них начнется уже на этой неделе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Предлагается активное использование альтернативных видов перемещений: пешеходные прогулки, поездки на велосипеде или самокате. Немаловажным решением могло бы стать сглаживание нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик, если работодатели изменят режим работы сотрудников. Меры направлены на снижение концентрации вредных веществ в воздухе столицы.

«В прошлом посте я рассказывал о старте сбора ваших предложений по изменениям транспортной системы города. Все идет даже лучше, чем ожидалось: мы собрали уже больше тысячи предложений, на этой неделе начнем реализацию первых и детально об этом расскажем!» – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в будущем москвичей ждет один из двух вариантов развития событий: инерционный, если оставить все, как есть, и оптимальный, в котором горожан ждет чистый воздух, снижение числа пробок и ДТП, комфортный и здоровый город.

«Продолжайте присылать свои предложения в бот @to_deptrans_bot, на почту koordinator-codd@transport.mos.ru и публикуйте их в соцсетях с хэштегом #цоддвработу», – заключил Ликсутов.