РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске в реке Моча водолазы «Мособлпожспаса» третий день ищут тело 38-летнего мужчины, работы затруднены из-за разлива реки и увеличения скорости как основного, так и подводных течений, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

«С 13 июня продолжаются водолазные работы на реке Моча в районе деревни Лемешово Подольска по поиску утонувшего мужчины 1982 года рождения. Работы проводятся в соответствии с заявкой УМВД России по городскому округу Подольск от 12 июня. По состоянию на вторник тело мужчины пока не обнаружено. Спасательные работы затруднены из-за разлива акватории реки и увеличения скорости как основного, так и подводных течений воды. Водолазные спуски продолжаются», - говорится в сообщении.

Поисковые работы организовали водолазная группа поисково-спасательного отряда №24 (ПСО-24) водолазной службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас» и дежурные смены ПСО-17 Подольского территориального управления областной противопожарно-спасательной службы. Охрану общественного порядка на прилегающей к месту поиска территории обеспечивают сотрудники полиции городского УМВД. Действия подольских спасателей на территории городского округа курирует начальник поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления Семен Иваньян.

Серьезной проблемой продолжает оставаться гибель людей на реках и водоемах. Вода уносит каждый день жизни 40 россиян. За последние 10 лет в России утонуло около 140 тысяч человек без учета катастроф морских и речных судов.